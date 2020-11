Horeca 'heeft weer meer vertrouwen' na gesprek met Rutte

-

In de loop van volgende week moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijke extra steun voor de horeca en het plan. KHN heeft daarover dagelijks contact met het kabinet.

Het gesprek, waar ook directeur Dirk Beljaarts bij aanwezig was, duurde ruim een uur. Volgens Willemsen heeft de branchevereniging goed kunnen duiden wat er voor de hele horecasector nodig is vanuit het kabinet, zoals het op korte termijn bieden van meer perspectief, zodat horecaondernemers weten waar ze aan toe zijn. "We moeten nu afwachten wat de uitkomsten zijn. Maar we merkten dat Rutte ervoor openstond. Nu is de vraag hoe dat zich in de komende dagen uit, maar de intentie is er sowieso."

KHN noemde een afbouw van financiële steunmaatregelen voor de horeca na het aanscherpen van de coronamaatregelen eerder vandaag "absoluut onverantwoord". "De horecabranche verkeert in zwaar weer. Het water staat horecaondernemers aan de lippen: de vaste lasten lopen door, terwijl er geen tot nauwelijks inkomsten zijn en er is (nog steeds) geen perspectief", schreef KHN in een verklaring.

Rutte noemt de coronacrisis "een ongekend zware tijd voor horecaondernemers". Hij hoopt dat de horeca snel weer open kan, maar "daarvoor moeten we eerst het virus verder onder controle krijgen". De premier dankt de sector voor de "ongeëvenaarde veerkracht" die kroegbazen en eigenaren van restaurants hebben laten zien. "Keer op keer passen zij zich razendsnel aan en bereiden zij zich voor op de nieuwe situatie, ook nu weer. "