RWE en Uniper grijpen naast miljarden schadevergoeding in conflict over sluiting kolencentrales

Het besluit betreft de Amercentrale, de centrale in de Eemshaven en die op de Maasvlakte.

De regering had in de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie vanaf 2030 het gebruik van kolen als brandstof voor elektriciteitsopwekking aan banden gelegd. Daardoor moet de centrale van RWE, geopend in 2015, en die van Uniper die in 2016 startte op de Maasvlakte veel eerder dicht dan gepland. RWE eiste €1,4 miljard schadevergoeding van de Nederlandse Staat, Uniper prikte zijn schade vast op rond €1 miljard.

De wet moet een forse bijdrage leveren aan de CO2-reductie van heel Nederland, die met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Kolenstook behoort tot de meest vervuilende productievormen. Het verbod zou volgens de wet ’zo snel mogelijk’ moeten ingaan.

Schadeclaim

De producenten stellen dat de wet onrechtmatig is. Ze vinden dat hen opeens de verwachte opbrengst van hun investeringen over tientallen jaren jaren is ontnomen. Zij kregen een vergunning voor bouw en gebruik van de kolencentrales met het doel lang open te blijven.

De uitspraak werd in meer sectoren gevolgd. Voor energiebedrijven is het een principekwestie: de Staat tast de met de ingreep hun eigendomsrecht aan. Het gaat om in totaal zeven rechtszaken, in Nederland, de Verenigde Staten en Duitsland.

Volgens de uitspraak vandaag is inderdaad inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht. Van onrechtmatig optreden is echter geen sprake, aldus de rechter. Het Rijk gebruikt zijn maatregelen om de uitstoot te beperken wel proportioneel. De rechtbank weegt mee dat de eigenaren een verbod hadden kunnen zien aankomen.

Gas

Het kabinet legde de kolencentrales begin dit jaar een uitstootbeperking op. Terwijl de kolencentrales rekening hielden met volledige sluiting, deed minister Rob Jetten (Energie) tijdens de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne een beroep op hen om alsnog vol te produceren om te voorkomen dat huishoudens in de kou zouden komen te zitten. Hij trok specifiek de beperking voor maximale kolenstook in. Maar de Wet verbod op kolen bleef intact.

Producent Uniper in Rotterdam reageert teleurgesteld. Het bedrijf zegt dat de uitspraak grote gevolgen krijgt. „Niet alleen voor de kolencentrales maar ook voor onze investeringen wellicht in waterstof, waterstofopslag en nucleaire energie”, aldus de woordvoerder. ,,Voor bedrijven zoals de onze is het belangrijk dat we voor de lange termijn voorspelbare regelgeving hebben.”

’Geen vertrek’

Uniper zegt zich te beramen op eventuele vervolgstappen na deze uitspraak. „Wij moeten voor de lange termijn kunnen plannen. Maar wij hebben geen voornemens om uit Nederland te vertrekken.”

RWE zegt ’teleurgsteld’ te zijn en de uitspraak verder te bestuderen. ,,We overwegen of we in hoger beroep gaan. We vinden ingrijpen in ons eigendom, zonder daarvoor compensatie te ontvangen, niet acceptabel”, aldus de woordvoerder.

Het bedrijf vindt dat het een ’grote bijdrage aan de energietransitie ’levert. In de overgang naar duurzame energie zorgen de Eemshavencentrale en de Amercentrale voor de leveringszekerheid, stelt zij.

’Goede dag voor klimaat’

Minister Rob Jetten (Energie) is ’erg blij’ met de uitspraak, zegt hij. „Het is een goede dag voor het klimaat. De Wet verbod op kolen is destijds zorgvuldig voorbereid en er is uitvoerig gekeken naar een balans tussen de reductie van CO2 en de belangen van de kolencentrale-exploitanten.”

Hun belangen worden geborgd door de lange overgangsperiode en de mogelijkheid tot ombouw van hun centrales, stelt hij. ,,Daarnaast hebben we ook al die tijd aangegeven dat we deze maatregelen noodzakelijk achtten omdat de exploitanten te weinig initiatief tot verduurzaming hebben getoond. Goed dat er nu duidelijkheid is gekomen.”

Volgens Faiza Oulahsen van Greenpeace stonden alle signalen voor RWE en Uniper al jaren ’op rood’. „Wij hebben RWE en Uniper er keer op keer op gewezen dat je geen kolencentrales meer kan bouwen midden in de klimaatcrisis. Dat deze bedrijven toch voor nieuwe kolencentrales gingen is een onverantwoordelijke investering. Dan kan je niet nu je hand ophouden.”

De milieubeweging ziet in deze uitspraak ook een waarschuwing aan andere bedrijven die koste wat kost aan fossiel willen vasthouden. ,,De tijd van nieuwe investeringen in kolen, olie en gas is voorbij”, claimt Oulahsen.