Gemengd beeld op Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de handelsdag 0,1 procent lager op 16.437,05 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 1842,37 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent naar 4174,66 punten.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid maakte voor aanvang van de aandelenhandel bekend dat de werkgelegenheid in de VS in december is toegenomen met 74.000 banen, de zwakste banengroei sinds januari 2011. De groei lag ook ver onder de verwachting van economen. Die hadden gerekend op 197.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Werkloosheid

Ondanks de zwakke banengroei daalde de werkloosheid flink, van 7 naar 6,7 procent. Dat kwam als een verrassing en werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat minder Amerikanen actief op zoek zijn naar werk.

De zwakke banengroei wakkerde de zorgen aan over het economisch herstel en zorgt voor extra onzekerheid over het tempo van de afbouw van het steunprogramma van de Amerikaanse Federal Reserve.

Alcoa

Alcoa ging 5,4 procent omlaag. Het Amerikaanse aluminiumconcern kwam donderdag na het slot van de handel met tegenvallende cijfers. Het bedrijf leed in het afgelopen kwartaal een verlies van 2,3 miljard dollar, terwijl een jaar eerder nog winst werd geboekt.

Warenhuisketen Sears Holdings leverde 13,8 procent in. Het detailhandelsconcern verwacht in het vierde kwartaal een groter verlies te lijden dan analisten hadden voorzien na tegenvallende verkopen tijdens het feestdagenseizoen.

Abercrombie & Fitch

Kledingketen Abercrombie & Fitch ging juist 12 procent omhoog. De onderneming verhoogde haar winstverwachting voor het gehele jaar. Branchegenoot Gap liet zich ook positief uit over de winstontwikkeling en noteerde 1,1 procent hoger.

De euro was 1,3666 dollar waard, tegen 1,3661 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van Amerikaanse olie klom 1,2 procent tot 92,79 dollar per vat. Brentolie steeg 1 procent in prijs tot 107,47 dollar.