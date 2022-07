Premium Het beste van De Telegraaf

Column: stikstofcrisis? Ja. Maar de monetaire stikstofcrisis is net zo ernstig

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Uiteraard volg ik ook de gebeurtenissen naar aanleiding van de discussie over stikstofbeleid in Nederland. Maar om te zeggen dat ik er veel van af weet om erover te kunnen schrijven, dat zou te ver gaan. Dat laat ik over aan experts op dat gebied en ik probeer het gewoon goed bij te houden en veel erover te lezen. Bij dat lezen kom ik echter soms zaken tegen waardoor ik me al econoom groen en geel erger.