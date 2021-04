Amazon verhoogt salaris van half miljoen medewerkers

De loonsverhoging gaat in mei en juni in en moet er ook voor zorgen dat Amazon een aantrekkelijkere werkgever wordt. Het bedrijf zegt tienduizenden werknemers extra nodig te hebben in de VS. Normaal gesproken bekijkt Amazon de salarissen pas in de herfst, voor de verkooppiek in het najaar. De loonsverhoging geldt maar voor een deel van het personeel in de distributiecentra. Het salaris van de andere werknemers wordt later in het jaar bekeken.

Amazon biedt in sommige distributiecentra medewerkers een bonus van 500 dollar aan als ze familie of vrienden binnen weten te halen om bij het bedrijf te komen werken.

Bekijk ook: Alleen tekort aan chips kan techfeestje verstoren

De werving van personeel is een gevolg van de coronapandemie, die bij Amazon voor forse omzetgroei en drukte heeft gezorgd. Onlineshoppen nam door de uitbraak van het coronavirus een vlucht, omdat winkels door lockdowns noodgedwongen gesloten moesten blijven en mensen aangewezen waren op bestellen bij webshops. Daardoor heeft Amazon de opslag- en distributietakken van het bedrijf versneld moeten uitbreiden.

Amazon is met meer dan 800.000 werknemers de op één na grootste private werkgever van de VS. Wereldwijd werken er ongeveer 1,3 miljoen mensen. De loonsverhoging volgt op de mislukte vorming van een vakbond bij een Amazon-distributiecentrum in de staat Alabama eerder deze maand. Volgens het concern, dat een paar jaar geleden een minimumloon van 15 dollar per uur invoerde, is vanwege het minimumloon geen vakbond nodig. Uiteindelijk stemde meer dan de helft van de medewerkers tegen lidmaatschap. Critici zeiden dat de werkgever de werknemers vooraf beïnvloed had.

Na het mislukken van de invoering van vakbond beloofde voormalig-Amazon-topman Jeff Bezos de aandeelhouders dat het bedrijf zich beter zou inzetten voor het personeel.