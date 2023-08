Ontslagen na totaal uit de hand gelopen avondje uit: man krijgt €22.500 mee

Amsterdam - Het begon allemaal gezellig, op vrijdagavond 28 oktober 2022. Daar zijn de collega’s van een bedrijf uit Alkmaar die met elkaar uit eten gingen het over eens. Twee collega’s gingen samen nog de stad in. Volgens de een ging het helemaal mis en werd hij door zijn collega gedrogeerd, bedreigd en geïntimideerd. Die wordt ontslagen, maar moet van de rechter in Alkmaar wel een flinke ontslagvergoeding meekrijgen.

Wat zeker is is dat de mannen veel hebben gedronken. Verder lopen de verklaringen nogal uiteen. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images/fStop