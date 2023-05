Iets minder omzet en winst voor chipfabrikant NXP

EINDHOVEN (ANP) - De Nederlandse chipfabrikant NXP heeft de omzet en winst in het eerste kwartaal van dit jaar licht zien teruglopen. Toch spreekt het bedrijf, met een beursnotering in New York, van solide resultaten.