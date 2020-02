Domper voor Ajax tegen Getafe dreunt na op de beurs

Er is bijna een wonder voor nodig om de Ajacieden in het tweede Europese clubtoernooi te houden: na uitschakeling in de Champions League door Valencia, bleek donderdag ook een tweede Spaanse club te machtig. Het gevolg: van de €24,70 waar het aandeel Ajax op piekte bij de halvefinaleplaats in de Champions League vorig seizoen, is nog maar €19,45 over.

Beleggers vrezen dat hun club nog meer miljoenen misloopt dan het al deed door de knock-outfase van de Champions League te missen. Bovendien levert de transferperiode beduidend minder geld op als de Europese campagne van Ajax vroegtijdig zou eindigen.