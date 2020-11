Met de C919 kan China Airbus en Boeing uitdagen. Ⓒ ANP/HH

Vorige week kreeg vliegtuigfabrikant Boeing in de VS weer groen licht voor de 737 Max en mogelijk mag het vliegtuig in januari ook weer in Europa vliegen. De Civil Aviation Administration of China (CAAC) zal waarschijnlijk wat minder meewerkend zijn.