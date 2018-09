Meer passagiers, minder vracht Air France-KLM

Het passagiersvervoer, waarin ook de gevlogen afstand per reiziger wordt meegewogen, steeg met 2,2 procent terwijl de capaciteit 1,5 procent hoger lag. De gemiddelde bezettingsgraad van de passagierstoestellen nam met 0,6 procentpunt toe tot 83,7 procent.

Vooral binnen Europa zaten de vliegtuigen voller dan een jaar eerder. Dat was vooral te danken aan een daling van het aantal beschikbare stoelen met 1,9 procent. De vraag nam met 0,9 procent toe. Op vluchten naar Noord- en Zuid-Amerika was de bezettingsgraad vrijwel stabiel, in Azië, Afrika en het Midden-Oosten was sprake van een lichte daling.

Speerpunten

Verbetering van de resultaten van het Europese netwerk is een van de speerpunten van de herstructurering waar Air France-KLM aan werkt. Nu lijdt het bedrijf verlies op de vluchten binnen Europa, die echter van groot belang zijn voor de aanvoer van reizigers voor de intercontinentale vluchten vanaf Schiphol en Parijs.

In december vervoerde Air France-KLM 6,2 miljoen passagiers, 3,7 procent meer dan een jaar eerder. Het passagiersvervoer nam in die maand met 3,2 procent toe bij een 2,1 procent hogere capaciteit. Dat leidde tot een verbetering van de bezettingsgraad van 81,8 naar 82,8 procent.

Air France-KLM schroefde de vrachtcapaciteit vorig jaar met 2,7 procent terug, maar dat was lang niet voldoende om de daling van de vraag met 4,6 procent te compenseren. De gemiddelde beladingsgraad van de vrachttoestellen zakte van 64,4 naar 63,2 procent.