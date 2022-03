Beursblog: techaandelen onderuit in lagere AEX

De AEX is donderdag ruim 1% lager gesloten. Slechte inflatiecijfers uit de VS, de weinig bemoedigende ontwikkeling in Oekraïne en de dreiging dat Russisch gas voortaan in roebels moet worden afrekenend, drukten het sentiment. Vooral techfondsen hadden het zwaar.