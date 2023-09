Bedrijvigheid industrie Nederland blijft krimpen

De zogeheten inkoopmanagersindex van de Nevi kwam voor augustus uit op een stand van 45,9. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. Zowel de orders in Nederland als in het buitenland waren kleiner. Volgens de Nevi was er een lagere vraag vanuit een aantal voor Nederland belangrijke Europese handelspartners.

Daardoor nam de productieomvang verder af, al was het de kleinste krimp in zes maanden. De werkgelegenheid liet voor de derde maand op rij een daling zien en dat was juist weer de sterkste krimp in bijna drie jaar. Vanwege de zwakkere orders zijn bedrijven terughoudender geworden met het aannemen van extra personeel. Wel gingen de verkoopprijzen voor het eerst in vier maanden omhoog.

Prijzen stijgen weer

„Productievolumes blijven dalen door de zwakke vraag. Op papier zouden de lagere inkoopprijzen en licht stijgende verkoopprijzen kunnen leiden tot hogere winstmarges in de industrie”, aldus David Kemps, Sector Banker Industrie bij ABN AMRO, in een toelichting. „De verwachting is echter dat veel fabrikanten hun verkoopprijzen juist stap voor stap zullen verlagen om hun verkoop te steunen.”

De Nevi zegt verder dat het vertrouwen in de Nederlandse industrie op het laagste niveau in tien maanden staat, maar dat bedrijven per saldo positief blijven over de toekomstige productie.