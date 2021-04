Aantal hypotheekaanvragen voor woningen daalt stevig

Het gaat om bijna 7% minder nieuwe hypotheekaanvragen voor aankopen. Omdat het aantal over- en bijsluitingen van hypotheken wel toenam bleef het totaal aantal aanvragen min of meer gelijk.

Krimp

Vooral in het noorden en oosten van ons land kromp de kopersmarkt. De grootste dalingen waren in Overijssel (-15,8%), Gelderland (-15,2%) en Drenthe (-14,5%). Alleen Noord-Holland liet nog een kleine groei van 0,6% zien ten opzichte van 2020.

NHG

De gemiddeld koopprijs ligt nu op €422.198. Dat is 12,5% meer dan in het eerst kwartaal van vorig jaar. Het gemiddelde hypotheekbedrag nam toe tot bijna €335.000, een stijging van 9%. Voor wie een huis wil kopen met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het al weer lastiger geworden om onder die voorwaarden een hypotheek te krijgen. Het is de onder de hypotheekaanvragen de grootste daler met 36%. De maximale hypotheekgrens voor een huis met NHG is €325.000.