S&P negatiever over Kas Bank

Volgens S&P is de winstgevendheid van Kas Bank in 2013 verzwakt. De firma verwacht bovendien dat die zwakte tot en met 2015 zal aanhouden. De Amsterdamse effectendienstverlener presteert zwakker dan zijn branchegenoten, en daarom is een lagere beoordeling op zijn plaats, meent S&P.

Het vooruitzicht is op 'stabiel' gezet. Hoewel de strategische zetten die het bestuur de laatste tijd heeft gedaan de marktpositie in de komende anderhalf tot twee jaar naar verwachting zullen versterken, zal de daarmee gepaard gaande verbetering van de winst daar waarschijnlijk achteraan hobbelen, aldus S&P.