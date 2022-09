Premium Het beste van De Telegraaf

’Hergebruik drinkwater om wc te spoelen’ Valse ’doucheschaamte’ op Duurzame Dinsdag

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Minister Rob Jetten met het koffertje vol ideeën en schrijfster Eva Rovers die de duurzame troonrede uitsprak. Ⓒ FOTO JOS VAN LEEUWEN

We zijn gewend aan de minister van Financiën met zijn koffertje met het opschrift Derde Dinsdag van September, oftewel Prinsjesdag. Al bijna twintig jaar krijgt de milieuminister ook zo’n valies, maar dan met de tekst Duurzame Dinsdag. Niet in de plenaire vergaderzaal maar in een achterafzaaltje van het Tweede-Kamergebouw.