Boeing 737 (BBJ), PH-GOV, 92.700.000 euro

Wie denkt dat onze koninklijke familie, ministers en topambtenaren in het nieuwe regeringstoestel PH-GOV in luxe baden heeft het mis. Aan boord is oer-Hollandse nuchterheid troef. Eerder een broodje kaas en een soepje dan een vijfgangendiner.