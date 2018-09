Eli Lilly verhoogt winstverwachting

De nettowinst klom in de afgelopen periode met 31 procent naar 1,21 miljard dollar (914 miljoen euro) en de winst per aandeel exclusief eenmalige posten bedroeg 1,16 dollar. Analisten hadden gemiddeld op 1,01 dollar per aandeel gerekend. Eli Lilly voorspelt nu voor heel 2013 een winst per aandeel exclusief eenmalige posten van 4,05 tot 4,15 dollar, van een eerder verwachte 3,82 tot 3,97 dollar per aandeel.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 6 procent tot 5,93 miljard dollar. De inkomsten uit het antidepressiemiddel Cymbalta, het belangrijkste product van Eli Lilly, namen met 22 procent toe naar 1,5 miljard dollar. Ruim de helft van de omzet van het bedrijf wordt behaald buiten de Verenigde Staten.

Alzheimer

Eli Lilly werkt aan nieuwe middelen tegen Alzheimer en diabetes om zo extra inkomsten te genereren. Die zijn nodig omdat de patentbescherming op Cymbalta is verlopen waardoor het bedrijf meer concurrentie krijgt van merkloze namaakmiddelen.

Ook is het concern met een kostenbesparingsprogramma bezig. Vorige week werd nog aangekondigd dat de salarissen van de meeste werknemers zullen worden bevroren.