Belastingdienst krijgt recordaantal aangiften

Premium Geld

Studerende geldezel loopt tegen de lamp: zes jaar lang geboycot bij de bank

Een 19-jarige studente zit flink in de rats nadat ze iemand anders de toegang tot haar bankrekening had gegeven. Want nadat haar bank constateerde dat haar rekening is gebruikt om crimineel geld te stallen, kan zij acht jaar lang geen lening, hypotheek of verzekering afsluiten.