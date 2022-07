Column: geschillencommissie handig om je recht te halen, als bedrijfstak meedoet

Premium Carrière

Jassen pakken voor koukleumende collega’s géén reden ontslag: DHL op vingers getikt

Werken in een loods waar het slechts 2 graden Celsius is is geen pretje, zeker niet als je geen goede bedrijfskleding hebt. Een teamleider die voor zijn klappertandende collega’s van pakketbezorger DHL warme bedrijfsjassen uit een loods haalde, werd op staande voet ontslagen. De rechter fluit het be...