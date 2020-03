’Huizendip door corona is tijdelijk’

Vier maanden tot een halfjaar en mogelijk een jaar, zo verwacht 80% van de huiseigenaren over de invloed die de corona-uitbraak heeft op de woningmarkt. Dat blijkt uit een ledenraadpleging van Vereniging Eigen Huis.

De helft van hen rekent erop dat de prijs van de eigen woning gaat dalen door de impact van het virus op de economie. Toch meent 78% dat dit alles van tijdelijke aard zal zijn.

Bekijk ook: Huizenjacht neemt even een pauze

In de podcast Kwestie van Centen schetst Martin Visser de mogelijke scenario’s mochten we in een recessie terechtkomen. Luister hier, hieronder of via je eigen podcast app.