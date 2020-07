Eigenaar GrandVision noemt claims Essilor ongegrond

Rotterdam - HAL Investments, de eigenaar van brillengigant GrandVision (o.a. Pearle en Eye Wish), ziet niets in de juridische procedure die branchegenoot EssilorLuxottica tegen GrandVision heeft aangespannen. „HAL is van mening dat de claims van EssilorLuxottica ongegrond zijn”, laat de investeringsmaatschappij weten in een verklaring.