Column: juist een kettingreactie leidt tot een nieuwe recessie

Door Jim Tehupuring

Ik voorspel het vast: Nederland raakt in recessie: twee kwartalen krimp op rij. Dat het ’r-woord’ opduikt is geen wonder. Consumenten worden om de oren geslagen met nieuws over oorlog, torenhoge inflatie en oplopende rentes. Dat boezemt angst in. In de praktijk bevestigen een tankbeurt van €125, de hogere energierekening en een prijzig mandje boodschappen dat die angst gegrond is. Met als gevolg dat we de hand op de knip houden.