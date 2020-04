Randstad-topman: vooraf iedereen testen op de werkvloer

Ceo Randstad Jacques van den Broek. Ⓒ Foto Aldo Allessie RANDSTAD NV 34.63 2.09 %

Als iemand weet hoe we weer aan het werk kunnen, is het Randstad-ceo Jacques van den Broek. „Terug naar werk is een absolute prioriteit. Maar het moet veilig zijn. Iedereen testen en traceermethoden zijn cruciaal. Daar moeten we in deze uitzonderlijke situatie afspraken over maken.”