Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn troonrede Jasper (30): ’Voor het eerst in mijn leven heb ik gestaakt’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Jasper Schagen. Ⓒ Michel van Bergen

Het is bijna Prinsjesdag. Waar zou de Troonrede over moeten gaan? „Werkdruk in onderwijs is hoog, ik zie collega’s vertrekken.”