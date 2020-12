Profile gaat onderhoud Chinese stekkerauto Aiways doen

Aiways kondigde in november aan dat de Aiways U5 nog dit jaar leverbaar zou zijn in Nederland. De Chinezen zeiden toen al dat zij voor de aftersales in zee gaan met een onafhankelijk garageformule met een landelijke dekking, maar toen was de deal nog niet helemaal rond.

Profile, dat 150 franchisevestigingen in Nederland telt, gaat zijn personeel speciaal trainen in het merk. De serviceketen besloot in juni overigens al om zich te richten op elektrische auto’s. „De implementatie hiervan is inmiddels in volle gang en alle Profile-vestigingen zullen EV-specialist worden”, zeg Niek Kraak, innovatie- en kwaliteitsmanager van Profile Nederland. „Wij zijn dan ook verheugd met de keuze van Aiways Nederland voor Profile.”

Profile was al bezig zich in elektrische auto’s te specialiseren. Ⓒ DIJKSTRA

Onafhankelijk garageformules grijpen de komst van Chinese auto’s naar Europa graag aan om zich te binden aan een merk. Door de elektrificatie en digitalisering van auto’s moet onderhoud in de toekomst steeds vaker bij de garage van het merk zelf plaatsvinden, waardoor onafhankelijke garagebedrijven in de toekomst klandizie dreigen te verliezen.

De komst van elektrische auto’s heeft sowieso een grote impact op het garagebedrijf. Die wagens hebben namelijk veel minder onderhoud nodig dat auto’s met een brandstofmotor. Zo laat Aiways weten dat de auto pas na 100.000 kilometer de eerste servicebeurt hoeft te hebben.