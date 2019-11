Waarom moet Nederland miljarden extra betalen aan de EU? Zo zit het

Amsterdam - We gaan veel meer aan de nieuwe begroting van de EU betalen dan we eerst dachten. Van 8 miljard naar 13 miljard bruto per jaar, maar waarom moet Nederland zoveel extra afdragen, en waar wordt dat geld voor gebruikt? Zowel de Europese Commissie als Nederland zelf goochelt erop los met cijfers, in deze podcast vertellen Martin Visser en Herman Stam hoe het zit. Luister de hele podcast hieronder, of op Spotify, Apple podcast of in je eigen podcast-app.