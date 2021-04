Mall of the Netherlands lichtpuntje voor Unibail

Het enorme winkelcentrum bij Den Haag ging afgelopen maart officieel open, hoewel de restaurants, bioscopen en veel winkels potdicht bleven. Vanwege de coronamaatregelen was er ook weinig feestelijks aan. Toch kwamen dat openingsweekend 70.000 mensen langs. Inmiddels is al 92% van de winkelruimte verhuurd, meldt Unibail woensdag nabeurs in zijn kwartaalverslag. Het concern investeerde dik €600 miljoen in het complex.

Bekijk ook: Leidschendam opent grootste shopparadijs van het land in coronatijd

Unibail heeft wereldwijd een kleine honderd winkelcentra. De omzet van de winkeliers in de VS lag in maart op 87% van het niveau van 2019. Op het vasteland van Europa varieerde de omzet tussen 76% en 81% vergeleken met twee jaar geleden.

Veel winkels, dus huurders van Unibail, hebben het al een tijd erg moeilijk door alle coronamaatregelen. Daarom kon Unibail ook veel minder huurinkomsten incasseren.

De huurinkomsten uit de winkelcentra lagen in het eerste kwartaal 34% lager dan vorig jaar. De vier Nederlandse winkelcentra deden het met minus 19,1% relatief goed. In het Verenigd Koninkrijk kwamen 63% minder huurinkomsten binnen, in Frankrijk was dat minus 49%.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf kan door de aanhoudende onzekerheid nog geen financiële verwachtingen afgeven voor het hele jaar.