Goedkope Renault en Nissan voor Uber-chauffeurs

In 2025 moet in zeven Europese hoofdsteden – Amsterdam, Berlijn, Brussel, Lissabon, Londen, Madrid en Parijs – de helft van de totale kilometers via Uber met elektrisch vervoer gebeuren. Het mobiliteitsplatform start in Londen en Parijs en wordt daarna uitgerold in andere steden. De zeven steden vertegenwoordigen 80% van de Europese activiteiten van Uber.

Overigens liet Uber in juni weten dat het concern ernaar streeft dat het vervoer via zijn platform in Nederland over vijf jaar al helemaal elektrisch aangedreven moet zijn. De omslag van het platform naar 100% emissieloos vervoer moet in 2040 in de hele wereld zijn afgerond.

Voor de transitie heeft Uber de komende vijf jaar $800 miljoen gereserveerd, waarmee chauffeurs tegen gereduceerd tarief een batterij-auto kunnen kopen of leasen. In Europa kunnen chauffeurs dan kiezen voor een Renault Zoe, een Nissan Leaf en in de toekomst een van de andere nieuwe elektrische auto’s die door de Japanners en Fransen worden ontwikkeld.

Uber beweert wereldwijd vijf miljoen chauffeurs. De appdienst heeft naast Renault en Nissan ook een alliantie met General Motors voor de Verenigde Staten en Canada.