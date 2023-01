Premium Het beste van De Telegraaf

Vijf vragen Zorgen over mogelijke invoering digitale euro: waarom wil de ECB die eigenlijk?

’Brussel’ komt in het voorjaar met een voorstel om de digitale euro mogelijk te maken. Daarna ligt de bal bij de lidstaten en het Europarlement. Ⓒ ANP/HH

Brussel - De mogelijke invoering van een digitale euro zorgt in Nederland voor een levendig debat. Bezorgde burgers vrezen voor hun privacy of programmeerbaar geld met een CO2-budget. Komend voorjaar komt Brussel met een voorstel. Directielid Fabio Panetta van de Europese Centrale Bank (ECB) gaf deze week uitleg over het project tegenover een kritisch Europees Parlement.