Premium Het beste van De Telegraaf

Column: omhoog als een raket, dalen als een veertje

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

De inflatie daalt hier waarschijnlijk langzamer dan in de VS. Ⓒ ANP/HH

´Je hebt wellicht gelijk voor de Verenigde Staten, maar in Europa is het anders.’ Zo maar een reacties op mijn column van vorige week. Online, maar ook live tijdens een lunchpresentatie. Ik leg mijn visie op inflatie nog een keer uit, omdat het hier inderdaad iets lastiger is.