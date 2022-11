Premium Het beste van De Telegraaf

Column: nog genoeg laaghangend fruit in strijd tegen energiecrisis

Door casper burgering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De boodschap van het Internationaal Energieagentschap (IEA) in haar World Energy Outlook 2022 was klip en klaar. Ondanks de verwachte groei van 8% van de mondiale investeringen in schone energie in 2022, blijft het niveau van deze investeringen nog lang niet voldoende om de energie- en klimaatcrisis het hoofd te bieden. Er zijn meer gerichte investeringen in duurzaamheid nodig om beide crises gelijktijdig te beteugelen. Niet investeren is geen optie.