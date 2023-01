Signify dimt verwachting omzet en winst door tegenwind uit China

Het bedrijf, dat later deze maand met volledige jaar- en kwartaalcijfers komt, verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal met bijna 9 procent is gedaald. Naast verstoringen door strenge coronalockdowns in China, komt dat ook doordat de vraag naar binnenverlichtingssystemen voor de zakelijke markt zwakker was dan verwacht. Ook viel de groei van het onderdeel dat in opdracht van andere fabrikanten verlichtingssystemen produceert tegen.

Afgezwakte prognose

De voormalige verlichtingsdivisie van Philips waarschuwde beleggers in oktober ook al dat de omzet over heel 2022 minder hard zou groeien dan voorzien. Maar zelfs de afgezwakte prognose die Signify toen gaf denkt het bedrijf niet te halen. Omdat het bedrijf de vaste kosten niet voldoende omlaag wist te krijgen, leidt dit ook tot een lagere winstgevendheid dan Signify hoopte te behalen in 2022.

Een woordvoerder wilde niet ingaan op de vraag of de tegenvaller banen gaat kosten bij Signify. Op 27 januari presenteert het bedrijf uit Eindhoven de volledige omzet- en winstcijfers over het vierde kwartaal en boekjaar 2022.