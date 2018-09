VS past statistiekembargo mogelijk aan

Veel statistieken worden vooraf in speciale, afgesloten ruimtes onder embargo aan journalisten verstrekt, de zogeheten 'media lock up'. Dit systeem ligt al lange tijd onder vuur, omdat mediapartijen geld verdienen aan de directe verspreiding van de data aan financiële partijen. Die kunnen dankzij supersnelle verbindingen een fractie van een seconde eerder op het nieuws handelen dan partijen die niet over zo'n verbinding beschikken.

Afschaffen

Het ministerie, dat zijn onderzoek richtte op de uitkeringsaanvragen die het wekelijks meldt, adviseert de embargoregeling aan te scherpen of helemaal af te schaffen. Binnen de overheid wordt er al langer op aangedrongen om de statistieken alleen via overheidswebsites bekend te maken.