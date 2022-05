Schoenenketen Durlinger gelast jubileumfeest af na dood zoon directeur

„Bij ons is het nieuws als een bom ingeslagen. Onze eerste gedachten gaan uit naar de familie. Uiteraard zijn alle festiviteiten afgelast”, laat een woordvoerster van het bedrijf weten.

Familiebedrijf

Het Sittardse familiebedrijf heeft 44 schoenenwinkels in Limburg, Brabant, Gelderland en Zeeland en daarnaast drie Tamaris-filialen. In totaal werken er zo’n 250 medewerkers voor het familiebedrijf. „Ook bij hen is het nieuws hard aangekomen. We proberen ons personeel zo goed als mogelijk te ondersteunen.” Alle winkels blijven geopend.

De 19-jarige Xavier Durlinger werd donderdagmiddag rond half twee levenloos aangetroffen in de buurt van een bosperceel bij De Kollenberg in Sittard. De politie vermoedt dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. In de loop van vrijdagmiddag verwacht de politie meer informatie bekend te maken.