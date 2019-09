Ook WK-rugby belangrijk voor Japanse economie Ⓒ AFP

De Olympische Spelen in Tokio die volgend jaar beginnen en het wereldkampioenschap rugby dat eind deze maand in verschillende Japanse steden zal plaatsvinden, geven aanleiding tot optimisme over Japanse aandelen, stelt Richard Kaye, portfoliomanager van het fonds Comgest Growth Japan.