De overeenkomst tussen uien en leaseauto’s? Crimineel geld

Niet alleen autohandelaren zijn een favoriet doelwit van criminelen, ook in de uienhandel wordt veel geld witgewassen. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het was natuurlijk al niet zo best gesteld met de reputatie van handelaars in tweedehands auto’s. Maar sinds de publicatie in deze krant over het onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC) – naar het grootschalig witwassen van drugsgeld met behulp van (ex-)leaseauto’s – is de autohandelaar opnieuw een stukje gezakt op de ladder van betrouwbaarheid. Ze staan nu op dezelfde sport te balanceren als politici en journalisten.