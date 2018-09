Stem voor DFT-prijs levert 500 euro op

Crielaers stemde voor de indextracker Think Global Equity ETF. Dit was tevens het best scorende financiële product bij de jury, die zich onder voorzitterschap van Jaap van Duijn over 12 producten boog. Vooral de lage kosten van de tracker (0,2% per jaar) en het goede rendement, brachten dit product van het Nederlandse indexhuis Think ETF's op de eerste plaats.

Crielaers, die voor enkele goede doelen werkt, zegt blij verrast te zijn met de prijs. Het bedrag gaat ze wellicht in de Think-tracker storten. ,,Ik heb aan de stemming meegedaan omdat ik het leuk vond dat een Nederlands product meedeed. Een product dat erg transparant is, zonder verborgen kosten.''

Trackers zijn geen onbekende voor Crielaers. ,,Ik beleg samen met mijn man en wij hebben zelf ook Think-producten gekocht en zijn tot op heden blij met het rendement en het gemak van deze producten. Iedereen kan hiermee zelf zijn vermogen beheren, zonder tussenkomst van dure beheerders. Ons beleggingsdoel is om wat extra's naast onze AOW en pensioen straks, op te bouwen.''

Winnaar van de DFT-publiekprijs is de Argenta Spectrum Annuïteit Extra-hypotheek van De Hypotheker. Op deze hypotheek wordt er versneld afgelost, zodat het risico voor klanten en bank sneller wordt verlaagd. De klant krijgt hiervoor in ruil lagere rentelasten. De hypotheek kreeg bijna de helft van de ruim 1000 stemmen, de tracker van Think eindigde bij onze lezers op de tweede plek.