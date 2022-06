Ministerie: belastingontwijking via Nederland op zijn retour

Het vorige kabinet voerde onder meer een bronbelasting op royalty’s en rentes in voor geld dat via Nederland werd doorgesluisd naar landen met een belastingtarief onder de 9%. Dat heeft ervoor gezorgd dat de geldstroom naar die landen flink is teruggelopen: van ruim €28 miljard in 2019 naar €6 miljard in het afgelopen jaar. Een ’succesvolle aanpak’, constateert Van Rij.

Dat was ook nodig, want Nederland was in Europa jarenlang een van de slechtste jongetjes van de fiscale klas. „Belastingontwijking heeft ons heel erg gehinderd de afgelopen tien jaar. We hebben in Brussel altijd in het defensief gezeten. Je wordt daarop aangesproken.”

Van Rij denkt dat ons land er nu een stuk beter voor staat: „Dit moeten we volhouden.” Hij wil nu zelfs in Brussel het aanpakken van belastingontwijking bepleiten, want hij ziet ook ’minder enthousiasme bij andere lidstaten die ook als doorstroomland gelden’. Dat wil Van Rij wel doen ’zonder aan zelfoverschatting te doen en als dominee met het vingertje omhoog naar Europa te trekken’.

Naast de doorstroom naar landen met lage belastingtarieven is de geldstroom naar landen met ’normale tarieven’ ook afgenomen. Dat betekent volgens Van Rij niet automatisch dat de economie van ons land ook lijdt onder de strengere belastingregels. „Maar je ziet best een zekere mate van zorg”, zegt hij over het vestigingsklimaat, wijzend naar het verstrek van onder meer Shell, Unilever en DSM.

Dat er nog steeds bijna €200 miljard via Nederland naar andere landen door wordt gesluisd, is volgens Van Rij niet automatisch een probleem: „Als het hier wordt geïnvesteerd en het gaat naar landen met normale tarieven, is daar verder niks mis mee.”