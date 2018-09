Meest gelezen (3): 7 bijzondere berichten

Dit is het laatste deel van een korte serie over de meest gelezen artikelen op DFT.nl in 2013. Lees ook deel 1: crisisberichten, banken en bestuurdersleed, maar ook de eerste lichtpuntjes en deel 2: SNS Reaal en Cyprus.

Foetsie

Je hebt altijd mensen die het groots aanpakken. Iedereen lijdt wel eens verlies, maar de Braziliaanse rijkaard Eike Batista maakt het wel heel bont. Door een paar investeringsblunders erdween zijn vermogen van $34,5 miljard (€25 miljard) als sneeuw voor de zon.

Tot zover eigen schuld, dikke bult, ware het niet dat de Braziliaan een spoor van vernieling achterliet. Ook het Nederlandse bedrijfsleven kreeg een tik mee.

Stalker

Ook hoog in de lijst staat het nieuws over de arrestatie van econome en 'power-feministe' Heleen Mees in New York. Mees wordt opgepakt omdat ze verdacht wordt van het stalken van collega-econoom en ex-partner Willem Buiter. Hij is hoofdeconoom van Citigroup. Mees kwam op borgtocht vrij. Zij stelt dat Buiter ook blaam treft. De rechtszaak is nog in volle gang.

Handdruk

De 'gouden handdruk'. Steeds weer een bron van verontwaardiging. Zoals bij een oud-bestuurder van een thuiszorgorganisatie uit Veldhoven. Zij werkte in 2012 zeven weken voor de organisatie en legde toen haar functie neer omdat er "een verschil van mening was ontstaan over de invulling van de functie". Beloning: €170.000.

Brandstof

Dat er flink afgetikt moet worden aan de pomp, weten we inmiddels. Maar het is altijd fijn om bevestiging te krijgen. Persbureau Bloomberg leverde die, met een vergelijking tussen de benzineprijzen wereldwijd. Nederland is het op twee na duurst.

Cadeautje

Wat te doen als je een mooi stulplje hebt maar het aan de straatstenen niet kwijtraakt? Simpel: een Ferrari cadeau doen aan de koper. Het optrekje kost overigens wel €4,9 miljoen.

Bakkie

Da's niet echt lekkere reclame. Als zelfs de topman van een bedrijf zijn eigen product niet drinkt. Jan Bennink, topman van Douwe Egberts, moet niets hebben van de Senseo-koffie van DE. Het mist de 'wow-factor', aldus Bennink.

Soap

Een andere topman, Nick Jue van ING Bank, kwam ook niet echt lekker in het nieuws. De Telegraaf tekende een anekdote op van de topman, die was uitgescholden door een ex-werkneemster. "Ik zei het natuurlijk niet, maar dacht toen wel: 'Maar jij hebt wel elke avond GTST zitten kijken, terwijl ik nog aan het werk ging'."

Van de ophef die dat opleverde, heeft Jue slecht geslapen. Hij bood omstandig zijn excuses aan en heeft met verschillende medewerkers koffie gedronken. "Ik denk dat ik nu met allemaal een goede band heb", aldus de ING'er.