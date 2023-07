Waar rook is, is vuur? Eigenaar loopt uit brandend pand en krijgt toch miljoen uitgekeerd

De brand bij het cateringbedrijf brak op 6 april 2022 uit in Vroomshoop. Interpolis besloot de zaak te onderzoeken en analyseerde daarbij camerabeelden van een nabijgelegen tankstation. Daarbij was de zoon te zien, die ogenschijnlijk door de rook liep, om vervolgens in zijn bestelbusje te stappen en te vertrekken.

Diverse getuigen hebben dat ook gezien. „Ik reed langs en zag de zoon bij het pand weglopen met een doos in zijn handen die hij achter in zijn bestelbusje legde, terwijl de rook al uit alle kanten van het pand kwam. Hij reed snel weg.” Een ander meldt: „Ik had de indruk dat hij zich uit de voeten maakte. Hij liep echt snel naar het busje en gaf gas.”

De man zelf zegt het pand in gelopen te zijn om de ovens te controleren en zegt niets te hebben gemerkt van de brand. Dat vindt Interpolis hoogst onwaarschijnlijk, zeker omdat de man bij de brandweer zit. De rechter is het daar niet mee eens. Hoewel de man inderdaad in het pand moet zijn geweest toen de brand startte, had hij achterom en omhoog moeten kijken om de brand te zien. Bovendien vindt de rechter het irrelevant dat hij brandweerman is. Over de rook wordt niets gezegd. Het is bovendien onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

De rechtbank oordeelt dat de verzekeraar onvoldoende heeft hardgemaakt dat de eigenaar de brand opgemerkt zou moeten hebben toen hij in het pand was. Ook een motief ontbreekt, want het betreft een goedlopend bedrijf. De schade van €974.921 plus proceskosten moet dus worden vergoed.