Picnic: distributiecentrum vol met robots

Picnic heeft verder voor €250 miljoen aan investeringen opgehaald. De vier aandeelhouders van Picnic, die drie jaar geleden ook al €100 miljoen investeerden, nemen het grootste deel voor hun rekening. Verder maakt ABN Amro nog eens €50 miljoen vrij.

Picnic hoopt op die manier verder te groeien in Nederland, Duitsland en de rest van Europa. Het distributiecentrum wordt 42.000 vierkante meter groot en is goed voor 150.000 orders per week.

„Dit is een grote stap voorwaarts. Om door te groeien moeten we investeren in de uitbreiding van onze distributiecentra”, zegt medeoprichter Frederik Nieuwenhuys. Het is de bedoeling dat het distributiecentrum over twee jaar af is.

Picnic doet geen mededelingen over welk belang de aandeelhouders krijgen in ruil voor hun investering.

De online supermarkt heeft momenteel zeven distributiecentra en zo’n 4000 werknemers. De jaarlijkse omzet ligt op €300 miljoen.