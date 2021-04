Nasdaq voortvarend van start; Dow zakt weg

De Dow-Jonesindex verloor na krap een kwartier handelen 0,3 procent tot 33.348 punten. De breed samengestelde S&P 500 stond juist 0,2 procent hoger op 4086 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 3799 punten.

Beleggers in de VS voelen zich gesteund door de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) van gisteravond. Daar kwam een beeld naar voren dat bij Fed-leden weinig animo is om op de rem te gaan trappen bij het aankoopprogramma van obligaties.

Technisch analisten benadrukken dat de S&P500 rijp is voor een correctie dat de forse opgaande beweging in de voorbije weken.

Het macronieuws uit de VS viel tegen. Het aantal WW-aanvragen in de VS is in de voorbije week steeg 22.000 naar 744.00 Vooraf was een daling voorzien naar 680.000.

GameStop won net geen 1%. De activistische belegger Ryan Cohen is voorgedragen als voorzitter bij de keten van computerspellenwinkels. Hij pleit al langere tijd voor een grote koerswijziging bij het bedrijf, dat onlangs flink aan beurswaarde won door particuliere beleggers die zich verenigden op forumsite Reddit.