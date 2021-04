’Wall Street begint hoger ondanks toename WW-aanvragen VS’

De futures wezen op plussen tot 0,8% voor de belangrijkste graadmeters in de VS. In de voorbije handelsdagen verliep de handel zeer rustig.

Beleggers in de VS voelen zich gesteund door de notulen van de Amerikaanse centrale bank (Fed) van gisteravond. Daar kwam een beeld naar voren dat bij Fed-leden weinig animo is om op de rem te gaan trappen bij het aankoopprogramma van obligaties.

Technisch analisten benadrukken dat de S&P500 rijp is voor een correctie dat de forse opgaande beweging in de voorbije weken.

Het aantal WW-aanvragen in de VS is in de voorbije week met 22.000 gestegen naar 744.00 Vooraf was een daling voorzien naar 680.000.

Vooral techfondsen lijken de wind in de rug te krijgen. Chipfabrikant Intel en smartphonemaker Apple zijn op weg om hoger aan de handel te beginnen.