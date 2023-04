Grote batterij op terrein failliete aluminiumfabriek Aldel in Delfzijl

Het bedrijf GIGA Storage heeft het gesloten distributienet van Aldel met de aansluiting op het hoogspanningsnet overgenomen. De batterij moet in de omgeving van Delfzijl opgewekte duurzame energie op gaan slaan en die vrijgeven als er meer vraag naar stroom is dan aanbod.

GIGA Storage heeft al twee grote batterijen in Lelystad met een gezamenlijke capaciteit van 37 megawatt. Die werden in 2020 en 2022 geopend. Daarnaast zijn er enkel projecten in ontwikkeling. Hoe groot de batterij in Delfzijl wordt, is nog niet bekend. De plannen daarvoor moeten nog worden gemaakt.

Batterijen worden gezien als een belangrijke manier om het energienet draaiende te houden met steeds meer hernieuwbare stroom. Die wordt namelijk opgewekt als de zon schijnt of als de wind waait, maar niet continu zoals dat bij een gas- of kolencentrale wel zo is.

Weinig verzwaring

Daardoor wordt er niet altijd stroom opgewekt als die nodig is. Met een batterij kan de stroom die te veel opgewekt wordt, worden opgeslagen en dan worden teruggeleverd aan het net als er meer vraag dan aanbod is. Dat maakt het ook mogelijk om zonne- en windparken aan te sluiten zonder dat het stroomnet heel veel hoeft te worden verzwaard.

GIGA Storage zegt in 2030 minimaal 3 gigawatt aan batterijen te willen hebben. Door de overname van het gesloten distributienet van Aldel kunnen volgens topman Ruud Nijs verschillende projecten worden versneld.