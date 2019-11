Ajax houdt punt over aan spektakelstuk

Ajax heeft na vier groepswedstrijden zeven punten, net als Chelsea en Valencia. De formatie uit Amsterdam besluit de groepsfase met wedstrijden tegen Lille OSC (27 november) en Valencia (10 december).

Ajax leidde na 55 minuten met 1-4 en leek een indrukwekkende serie uitwedstrijden in Europa te vervolgen, na eerdere overwinningen bij Real Madrid (1-4), Juventus (1-2), Tottenham Hotspur (0-1) en Valencia (0-3).

Strafschop

Er leek weinig meer aan de hand, zelfs niet toen César Azpilicueta in de 63e minuut voor 2-4 tekende. Vijf minuten ging echter zoveel fout dat Ajax plotseling een verloren wedstrijd speelde. Blind kreeg zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en Veltman moest eveneens vertrekken. Hij kreeg niet alleen voor de tweede keer een prent, maar veroorzaakte ook nog een strafschop, die Jorginho benutte (3-4).

Blind en Veltman waren nog niet in de kleedkamer of Reece James maakte gelijk (4-4). Met negen man moest Ajax nog een kwartier verder. Azpilicueta zag zijn 5-4 na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd. Daarna slaagde Chelsea er niet mee in een van de vele kansen te benutten.

Eigen doel

Ajax leidde al na twee minuten met 0-1, omdat Tammy Abraham een voorzet van Promes in eigen doel werkte. Twee minuten later stond het alweer gelijk. Een onnodige overtreding van Veltman op Christian Pulisic stelde Jorginho in staat een strafschop te benutten (1-1). Met dank aan het linkerbeen van Hakim Ziyech leidde Ajax bij rust met een voorsprong van twee treffers. De international van Marokko bereidde in de twintigste minuut de 1-2 van Promes voor en zag een kwartier later hoe zijn wonderschone trap via doelman Kepa in het doel belandde (1-3).

In de openingsfase van de tweede helft liet Chelsea het stormen. En Ajax? Dat wachtte geduldig op een moment dat het kon profiteren van de ruimte die de thuisploeg weg gaf. Dat gebeurde toen Van de Beek de kraker leek te beslissen (1-4), niet wetende dat de wedstrijd nog zo spectaculair zou kantelen.