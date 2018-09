De tien momenten van 2014

1. Aandelenmarkt

Zal de aandelenmarkt in 2014 blijven correleren met de balansgroei van de Amerikaanse Centrale Bank ? In onderstaand plaatje ziet u in donkerblauw de groei van de aandelenmarkt afgezet tegen in lichtblauw de balans van de Amerikaanse centrale bank. In 2014 zal de Fed beginnen met afbouw van aankopen van obligaties, maar dit resulteert niet gelijk in een afbouw van de balansgrootte van de Fed.

Bron: Deutsche Bank

2. Uitspraak Constitutioneel Hof Karlsruhe

Begin 2014 wordt beslist of Duits recht indruist tegen de plannen van de Europese Centrale Bank om ongelimiteerd staatsobligaties te kopen van EMU landen in problemen. Mocht dit het geval zijn dan zullen staatsleningen van Zuid Europese landen en aandelenmarkten dalen. De ECB zal dan opnieuw naar de tekentafel gaan om een nieuw verdedigingsmechanisme te ontwerpen, omdat lage rendementen van Zuid Europese landen in dit stadium van de EMU cruciaal zijn voor de voortgang ervan.

3. Rooskleurige voorspellingenTraditiegetrouw zijn voorspellingen omtrent economische groei te rooskleurig. Ook voor 2014 wordt door politici, centrale bankiers en economen voorspeld dat de crisis voorbij is en groei in aantocht is.Om dit in perspectief te plaatsen zie onderstaand plaatje waarin de donkerblauwe lijn de echte economische groei is en de lijnen erboven de voorspellingen voor dat bewuste jaar, inderdaad allemaal te hoog ingeschat.

Bron: Deutsche Bank

4. Steun van centrale banken naar de 'echte' economieAlle steunmaatregelen van overheden en centrale bankiers waren tot op heden gericht om banken tijd te geven om op adem te komen. Voorbeelden zijn verhoging van de depositogaranties tot 100.000,--, staatsteun van overheden, garanties van bancaire leningen door overheden, ongelimiteerde langdurige financiering van centrale banken aan banken tegen een zeer lage rente en staatsleningen aankopen door de Europese Centrale Bank. Draghi, de president van de Europese Centrale Bank ,heeft in zijn laatste persconferentie van 2013 gezegd dat de volgende financiering vanuit de ECB naar banken aan voorwaarden onderhevig zal zijn. Zal hij hiermee bedoelen dat banken dan deze middelen moeten doorlenen aan bedrijven en particulieren ? 5. Stijgt onze lange rente net zo hard als de Amerikaanse ?De marktverwachting op dit moment is dat de tien jaars Amerikaanse rente eind 2014 zal stijgen van 2.85% nu naar 3.25- 3.50%. Betekent dit dat de Duitse en Nederlandse tien jaars rente ook met 0.65% zal stijgen ? Onderstaand ziet u dat de correlatie tussen Amerikaanse rente en Duitse rente aan het dalen is. Deze is nu 0.4 waar hij voorheen 0.8 was. Dat betekent dat als deze correlatie in stand blijft onze tien jaars rente dan met 0.25% zal stijgen.

Bron : Natixis6. RegelgevingPolitici hebben vaak hun mond vol over het inzetten van hun initiatieven voor het MKB en de gewone man/vrouw op straat. Veel financiële regelgeving wordt zoals in 2013 met veel bombarie aangekondigd, maar als deze uiteindelijk gepresenteerd wordt zijn op het laatste moment de scherpe kantjes er vanaf. In het nieuwe boek van Joseph Stiglitz ‘The price of inequality’ noemt hij dit ‘regulatory capture’, wat er op neer komt dat functionarissen werkzaam bij regelgevende en controlerende overheidsinstellingen vaak afkomstig zijn of op weg zijn naar grote bedrijven en daardoor van nature meer gevoelig zijn voor hun argumenten. Dit zien we ook in Nederland, in sommige sectoren is er haast een monopolie waardoor nieuwe concurrentie het moeilijk heeft te starten en consumenten meer betalen dan nodig.7. Spanningsveld Draghi en YellenMet de aankondiging van het afbouwen van steunaankopen in de Verenigde Staten zette Bernanke Draghi enigszins onder druk. Immers door het stijgen van de lange Amerikaanse rente steeg de lange rente van Zuid Europese landen ook. Daar is dan ook gelijk het probleem. Landen met grote schulden kunnen zich geen hoge rente permitteren. Op een gegeven moment is er een point of no return en kan de staatsschuld niet meer dalen door de hoge rentestand. Draghi heeft dit gecountered door zijn mogelijkheid tot aankopen van Zuid Europese staatsleningen verbaal nog eens te benadrukken.Feit blijft dat dit spanningsveld blijft bestaan en als er een moment samenvalt van stijgende lange Amerikaanse rentes en afbraak van steun aan de ECB kan het hard gaan met de rentestijging van Zuid Europese staatsleningen.8. Noord Europese spaarders versus Zuid Europese bankenNoord Europese bankspaarders komen er bekaaid vanaf. De rente op een deposito is mede zo laag vanwege de problemen in het Zuid Europese bankwezen. Als de rente wordt verhoogd dan verliezen Zuid Europese banken een deel van hun inkomsten die hen aangeleverd worden door de Europese Centrale Bank. Immers banken kunnen bijna tegen nul procent van de ECB lenen en daarvoor effecten kopen tegen een hoger rendement. Deze inkomsten kunnen zij hun winsten optellen, wat weer broodnodig is om hun buffers op peil te brengen. Dit zal voortduren zolang de Zuid Europese bankensector fragiel is. Zal de komst van de bankenstresstests en de bankenunie dit gat kunnen dichten en daarvoor de ECB de gelegenheid geven weer monetaire beslissingen te nemen op basis van economische verwachtingen alleen?

9. De val van emerging marketsIn 2013 zijn de emerging markets van hun voetstuk gevallen. Na de aankondiging van tapering daalden aandelen en valutakoersen hier het hardst. Vooral landen met tekorten op de lopende rekening moesten het ontgelden. Weg waren de argumenten om hier te beleggen. Alle landen werden op een hoop gegooid. Zijn nu alle redenen die eerder zijn genoemd zijn om hier te beleggen niet meer valide ? Of moeten de koersen eerst weer oplopen voor een hernieuwd geloof ?10. Disintermediatie en MKB kredietenEen veel gehoorde klacht van het MKB is dat banken geen kredieten meer aan hen verstrekken. Dit terwijl er veel beleggers op zoek zijn naar een hoger rendement. Voorheen werd dit vraag en aanbod gefaciliteerd door banken. Zullen er in 2014 nu meer initiatieven zijn om deze schakel op een andere manier in te vullen? Zoals bijvoorbeeld in Duitsland waar het hoger echelon van het MKB al succesvol tientallen obligaties heeft geplaatst.

Erik Bakker is managing partner van OHV, een onafhankelijke financieel intermediair en vermogensbeheerder voor institutionele en particuliere klanten.