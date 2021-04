Tesla en Uber maken mooie rit op lager Wall Street

Rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) daalt de Dow Jones-index 0,3% bij een stand van 33703 punten. De S&P500 levert 0,1% in op 4125punten. Techbeurs Nasdaq zakt 0,3% weg naar 13855 punten. Afgelopen vrijdag werden nog nieuwe pieken neergezet.

Banken, zoals JP Morgan, die later deze week de boeken open doen over het eerste kwartaal, blijven dicht bij huis aan het begin van de nieuwe week.

Uber Technologies koerst 3,5% hoger. De maaltijdbezorgingstak van Uber heeft wereldwijd nog nooit zoveel maaltijden in een maand bezorgd als in maart. Uber Eats zag de vraag naar maaltijden vorige maand meer dan verdubbelen. Ook bij de taxidienst gingen de zaken goed.

Nuance Communications, dat actief is met kunstmatige intelligentie (AI) en spraaktechnologie, maakte een koerssprong van zo'n 18%. Het bedrijf wordt overgenomen door softwareconcern Microsoft (-0,2 %) in een deal ter waarde van $16 miljard. Het is de grootste overname door Microsoft in jaren.

De maker van elektrische auto's Tesla staat eveneens in de belangstelling met een plus van 3,6%. Zakenbank Canaccord Genuity kwam met een koopadvies voor Tesla en een sterke verhoging van het koersdoel. Canaccord denkt dat Tesla goede zaken zal gaan doen met zijn batterijtechnologie voor in huis en dat de tekorten aan batterijen voor zijn auto's volgend jaar zullen afnemen.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba, dat ook een notering heeft in New York, won 6,5% China legde het bedrijf van techmiljardair Jack Ma afgelopen weekend een recordboete van omgerekend 2,3 miljard euro op voor monopoliepraktijken. Beleggers hielden er al rekening mee dat Alibaba een flinke boete zou krijgen en zijn opgelucht dat de kwestie nu achter de rug is.

Olieconcerns trekken profijt van de hogere olieprijs . Chevron en Exxon Mobil dikken tot 0,8% aan.