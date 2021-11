Hackers treffen MediaMarkt: afhalen en terugbrengen onmogelijk

MediaMarkt laat weten nog te onderzoeken wat voor soort aanval er gaande is, maar zegt dat die het bedrijf door heel Europa treft.

De MediaMarkt-winkels blijven vooralsnog open, maar er kunnen alleen spullen uit de winkels worden afgerekend. Afhalen van bestellingen en retour brengen van producten is niet mogelijk.

Problemen

In de vestiging in Den Haag was het aan het begin van de middag rustig, maar liepen verschillende klanten toch tegen de problemen aan, meldt het ANP. Zo kon een jong stel de televisie die ze wilden hebben niet bestellen en kon een vrouw een abonnement voor een mobiele telefoon niet afsluiten.

Waar het stel aangaf later op de dag nog eens langs te komen, doet de vrouw van het mobiele abonnement dat niet, hoewel ze wel tevreden was met de hulp van het personeel. „Ik ben een persoon van: of ik regel het nu, of niet.”

RTL meldt op basis van interne documenten dat de winkelketen werknemers vraagt de computers in de winkels niet te gebruiken. Ook zouden de internetkabels uit de kassa’s moeten worden gehaald en mogen systemen niet opnieuw worden opgestart.