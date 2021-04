Beurs Shanghai klimt na recordgroei Chinese economie

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus. De recordgroei van de Chinese economie valt te verklaren door het feit dat het land in het eerste kwartaal van 2020 vrijwel plat lag door de coronapandemie. Economen verwachten dat de groei later dit jaar zal afzwakken, maar dat China met gemak zijn groeidoel van meer dan 6 procent zal behalen. De winkelverkopen lieten in maart een stijging zien van 34,2 procent en de industriële productie nam toe met 14,1 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong won 0,8 procent. Het Chinese autoconcern Geely dikte 9 procent aan in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op sterke kwartaalcijfers van de Duitse autofabrikant Daimler, waarin Geely een groot belang heeft.

In Tokio ging de Nikkei 0,1 procent hoger het weekeinde in op 29.683,37 punten. Beleggers keken uit naar de ontmoeting van de Japanse premier Yoshihide Suga en de Amerikaanse president Joe Biden in Washington. Suga is de eerste buitenlandse leider die een bezoek brengt aan het Witte Huis sinds de aanstelling van Biden. Investeerders vrezen dat Japan door de Amerikanen onder druk zal worden gezet om de hardere lijn van Washington tegen China te volgen. China is de grootste handelspartner van Japan.

Toshiba zakte 6 procent. Volgens mediaberichten heeft het Japanse technologie- en elektronicaconcern tegen zijn kredietverstrekkers gezegd van plan te zijn om het overnamebod van investeerder CVC Capital Partners af te wijzen. Vorige week werd bekend dat CVC 20 miljard dollar wil neertellen voor Toshiba om het bedrijf van de beurs te halen. Deze week deden berichten de ronde dat ook investeerder KKR en vermogensbeheerder Brookfield Asset Management interesse hebben in Toshiba.