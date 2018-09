Norges Bank verkleint belang in USG People

Norges Bank meldde een belang van 2,93 procent. Vorige week vrijdag werd melding gemaakt van een kleine vergroting van zowel kapitaalbelang als stemrecht van 2,99 naar 3,04 procent.

Verder bleek dat Norges Bank zijn belang in PostNL heeft vergroot tot 3,74 procent. Dat was eind november nog 2,93 procent. Het belang in Philips staat op 3,20 procent, tegen 2,98 procent eind september.